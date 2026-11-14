Pazienza sulla Fiorentina: "Quanti passi indietro. Troppe modifiche"
Michele Pazienza, ex calciatore della Fiorentina e oggi allenatore, è intervenuto a Radio Sportiva per commentare il momento delicato della squadra viola e le recenti scelte societarie.
Il momento della Fiorentina
Pazienza ha individuato nei numerosi cambiamenti una delle principali cause delle difficoltà della squadra: “Nelle ultime due stagioni la Fiorentina ha fatto un passo indietro rispetto alle gestioni di Italiano e Palladino. Sono state apportate troppe modifiche, senza riuscire a creare un'identità precisa e un forte senso di appartenenza. In una piazza esigente come Firenze servono leader capaci di trascinare il gruppo dentro e fuori dal campo”.
Vanoli e la scelta di Grosso
L'ex viola si è poi soffermato sulle scelte in panchina: “Vanoli ha svolto un lavoro fondamentale per raggiungere la salvezza, ma la società ha deciso ancora una volta di cambiare. Grosso è un allenatore che stimo molto e che ritenevo adatto alla Fiorentina. Tuttavia, per assimilare una nuova filosofia di gioco serve tempo, una risorsa che a Firenze spesso manca”.
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