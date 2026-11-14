Severini e autogol dell'ex, la Fiorentina Femminile batte la Lazio 2-1

Severini e autogol dell'ex, la Fiorentina Femminile batte la Lazio 2-1FirenzeViola.it
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di Redazione FV

La Fiorentina Femminile vince con la Lazio per 2-1 e scavalca il Como al terzo posto portandosi a -3 dall'Inter, ma entrambe devono ancora giocare la settima partita del campionato. Le viola nell'intervallo vanno negli spogliatoi avanti di una rete, segnata da Severini al 39'. In avvio di ripresa (58') Camacho pareggia per la Lazio ma l'ex viola, ora in biancoceleste, Martina Vanoli, al 73' è autrice di una sfortunata deviazione in rete che riporta avanti la Fiorentina in maniera definitiva visto che non accade altro nonostante il lungo recupero.