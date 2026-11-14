Severini e autogol dell'ex, la Fiorentina Femminile batte la Lazio 2-1
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La Fiorentina Femminile vince con la Lazio per 2-1 e scavalca il Como al terzo posto portandosi a -3 dall'Inter, ma entrambe devono ancora giocare la settima partita del campionato. Le viola nell'intervallo vanno negli spogliatoi avanti di una rete, segnata da Severini al 39'. In avvio di ripresa (58') Camacho pareggia per la Lazio ma l'ex viola, ora in biancoceleste, Martina Vanoli, al 73' è autrice di una sfortunata deviazione in rete che riporta avanti la Fiorentina in maniera definitiva visto che non accade altro nonostante il lungo recupero.
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Pietro LazzeriniDe Gea non si tocca (fino a giugno) ma la Fiorentina cosa pensa di Martinelli? Frendrup sarebbe perfetto per il centrocampo di Vanoli. Fagioli e gli altri superstiti restano in uscita
Lorenzo Di BenedettoDalla paura al coraggio: Vanoli ha cambiato rotta. Basta pensare a non prenderle, questa Fiorentina non può farlo. Il cantiere è colpevolmente ancora aperto ma siamo vicini alla fine del puzzle. Serve un centrocampista
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