Pinones Arce dopo la vittoria sul Sassuolo: "Oggi la partita che avevamo preparato"

Il tecnico della Fiorentina Femminile Pablo Pinones Arce a fine gara ha commentato la bella vittoria in casa sul Sassuolo, per 2-0, al sito ufficiale viola: "Sono contento perché la gara è stata giocata come preparata, le ragazze hanno fatto un grande lavoro nella fase offensiva, un po' più alto e più aggressivo che permette di avere la partita in controllo. La sosta? Siamo contenti e fieri delle giocatrici che vanno in Nazionale e vediamo che lavoro possiamo fare con le giocatrici che restano ma la sosta ci dà comunque la possibilità di capire cosa è andato bene e le cose che dobbiamo migliorare per il proseguo della stagione".