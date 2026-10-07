Il ct Soncin sull'Italdonne al Franchi: "Che emozione, Firenze ci darà una grande spinta"

Il ct Soncin sull'Italdonne al Franchi: "Che emozione, Firenze ci darà una grande spinta"FirenzeViola.it
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Oggi alle 19:20Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Nel consueto appuntamento settimanale della Rai sul calcio femminile, "La rosa del calcio", da Coverciano ha parlato il ct dell'Italdonne attesa alla doppia sfida con la Bielorussa, l'ex calciatore viola Andrea Soncin. Sul match di ritorno che si giocherà martedì 13 al Franchi ha sotenuto: "Quando è nata l'idea di poter giocare al 'Franchi' abbiamo sentito la massima disponibilità sia della Fiorentina che della città, che conosce bene il calcio, e che di sicuro martedì ci darà una grande spinta.

Certo, l'attenzione massima è prima alla sfida di venerdì, ma non vediamo l'ora che arrivi anche l'appuntamento fiorentino: è davvero una grande emozione".