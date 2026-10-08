Il valdarnese Sottili nuovo tecnico del Parma Femminile: c'è l'annuncio
Cambio sulla panchina del Parma Femminile, in occasione della sosta per gli impegni delle nazionali. Oggi il club ha ufficializzato il sostituto di Giovanni Valenti, ossia il valdarnese Stefano Sottili. Ecco il comunicato ducale:
"Stefano Sottili è il nuovo allenatore della Prima Squadra Femminile del Parma Calcio 1913. Il tecnico di Figline Valdarno ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27.
Classe 1969, Sottili ha maturato una lunga esperienza nel calcio professionistico italiano, guidando diverse squadre tra Serie B e Serie C, tra cui Venezia, Carrarese, Varese e Feralpisalò. Nel suo palmarès da allenatore spiccano le promozioni in C1 ottenute con il Carpi nella stagione 2010/2011 e con il Venezia nella stagione 2012/2013.
Nel 2024 ha intrapreso il proprio percorso nel calcio femminile alla guida del Como Women, sancendo il record di punti nella massima serie della storia del Club, nella stagione 2024\25.
A Stefano Sottili il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu".
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