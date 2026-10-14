Italia femminile, decise le date della sfida alla Finlandia: 1 e 5 dicembre
Sono state decise le date delle due sfide dell'Italia contro la Finlandia nel secondo turno di qualificazione per il Mondiale Femminile del 2027, dopo che nella serata di ieri, all'Artemio Franchi, le azzurre si sono qualificate battendo la Bielorussia nel doppio confronto. L’andata si giocherà nel paese nordico il primo di dicembre, mentre il ritorno nel nostro paese il cinque dicembre. Non sono state ancora decise invece le città ospitanti con la decisione che dovrà essere comunicata alla UEFA circa un mese prima, quindi entro la fine di ottobre.
Delle otto vincenti delle sfide del secondo turno solo le prime sette, in base al Ranking Fifa, accederanno direttamente al torneo iridato che si giocherà in Brasile, mentre l’ottava classificata avanzerà al play-off intercontinentale. L’Italia è già certa, in caso di vittoria, di essere fra le sette che voleranno in Sudamerica l’estate prossima.
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