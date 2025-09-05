La Fiorentina Femminile in viaggio per Milano, out Snerle che si è operata: report e convocate

La Fiorentina Femminile si prepara alla gara di domani con l'Inter per la seconda giornata della Serie A Women's Cup. Le calciatrici convocate sono in viaggio per Milano, ma tra loro non ci sarà Emma Snerle che si è operata al piede. Ecco il report viola:

"ACF Fiorentina informa che la calciatrice Emma Strøm Snerle è stata sottoposta nei giorni scorsi ad intervento chirurgico per la rimozione di un neuroma interdigitale al piede sinistro. L’operazione, eseguita con successo, ha avuto un decorso regolare. L’atleta ha già iniziato il programma riabilitativo e i tempi di rientro verranno valutati in base all’evoluzione clinica".

Queste invece le convocate: Catena, Severini, Faerge, Bredgaard, Fiskerstrand, Bonfantini, Filangieri, Omarsdottir, Bettineschi, Curmark, Della Peruta, Cherubini, Hortig, Orsi, Agostini, Johansen, Wijnants, Woldvik, Tryggvadottir, Lombardi, Janogy.