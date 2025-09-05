Fiorentina, partitella in famiglia ed ora due giorni liberi: appuntamento per lunedì a pranzo

La Fiorentina prosegue il cammino verso la gara con il Napoli dopo la ripresa. Oggi allenamento intenso e partitella in famiglia combattuta per i giocatori che ovviamente non sono impegnati in Nazionale. Per molti è anche l'occasione per farsi vedere, in assenza dei titolari. Pioli ha ordinato il "rompete le righe" fino a lunedì. Appuntamento al Viola Park per il pranzo poi allenamento pomeridiano.