Pinones Arce: "Soddisfatto della rosa. Stiamo lavorando bene, siamo pronte"

L'allenatore della Fiorentina femminile Pablo Pinones Arce ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match, in programma domani alle 18:00 all'Arena Civica di Milano, contro l'Inter. Viola e nerazzurre si sfideranno per la seconda giornata di Serie A Women's Cup. Queste le parole del tecnico gigliato in vista della gara: "Credo che carica ed energia ci saranno sempre. In questi tornei ci sarà sempre tensione. Noi ci prepariamo sempre con rispetto per le avversario, qualunque esso sia. Noi ci prepariamo sempre allo stesso modo e le ragazze lo stanno facendo bene. In diversi fasi di gioco stiamo facendo miglioramenti. In questo periodo abbiamo lavorato sulla mentalità e sulla fase difensiva. Adesso stiamo lavorando sull'organizzazione anche, ad esempio sul lavoro di pressing. Sappiamo come si svolgono le partite e come chiuderle non solo come mentalità ma anche a livello organizzativo. L'obiettivo poi è creare più occasioni da rete".

Può pesare che l'Inter ha giocato più partite?

"Sicuramente hanno giocato più partite e quindi dovrebbero essere più preparate. Noi però dobbiamo pensare a ciò che vogliamo fare noi. Noi siamo pronte e stiamo lavorando bene. Forse ci è mancata qualche gara ma siamo preparate".

Sulla rosa a disposizione

"Non dobbiamo essere mai soddisfatti. La rosa però è molto buona, io ho preso parte alle decisioni prese per portare qui alcune calciatrici. Ho un buonissimo rapporto, anche a livello comunicativo, con il direttore. Non si sa mai cosa possa succedere, se ci possono delle opportunità, ma al momento sono molto soddisfatto della rosa".