Filangeri dopo il rinnovo: "Credo tanto nel progetto Fiorentina. Qui c'è tutto per crescere"

vedi letture

La calciatrice viola Maria Luisa Filangeri, dopo il rinnovo di contratto fino al giugno del 2028, ha parlato ai canali ufficiali del club commentando così il prolungamento: "Il motivo per cui ho scelto di rinnovare è perché credo tanto nel progetto della Fiorentina, la società ha dimostrato di credere in me quanto io credo nel club e questo mi ha spinto a dire sì al rinnovo. Voglio ringraziare il Presidente Commisso e sua moglie Catherine, la dirigenza e tutti coloro che mi hanno voluto qui.

Qui c’è tutto quello che serve per crescere e fare bene e penso che quest’anno si sia vista la volontà da parte di tutti far tornare la Fiorentina ai livelli che merita. Il campionato deve ancora iniziare ma penso di aver fatto la scelta più giusta per il presente e il mio futuro".