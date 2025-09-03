Catena dopo il rinnovo: "Credo molto nel progetto viola. Sfida con l'Inter? Siamo fiduciose"

Michela Catena, calciatrice arrivata alla Fiorentina nel 2018, che ha rinnovato ieri il contratto fino al 2028 con i viola, ha parlato ai canali ufficiali rilasciando queste dichiarazioni: "Firenze per me significa tanto, è il posto in cui ho avuto la possibilità di tornare e consolidare quella che è stata la mia carriera in questi anni. Sono molto felice di essere qua, credo davvero tanto nel progetto viola".

Poi sulla partita contro l'Inter che animerà la seconda giornata di campionato ha aggiunto: "Siamo felici di tornare a giocare, dopo lo stop di settimana scorsa abbiamo voglia di scendere in campo: sarà una gara difficile ma bella, perché per la prima volta in stagione abbiamo la possibilità di scontrarci contro una delle top squadre. Siamo cariche e fiduciose, le ragazze nuove avranno forse bisogno di qualche indicazione ma si sono adattate davvero molto bene. Siamo fiduciose e davvero abbiamo voglia di tornare a giocare".