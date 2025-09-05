Kospo: "Ho imparato molto da Dzeko, ho scelto con il cuore la Bosnia ed anche lui ne è stato felice"

Convocato dalla Bosnia, il giovane difensore Eman Kospo (che la Fiorentina ha inserito in entrambe le liste, Uefa e serie A) ha parlato dal ritiro della sua Nazionale dove ha trovato anche il compagno viola Edin Dzeko: "Sono felice di essere qui. Ci stiamo preparando bene e siamo concentrati sulla partita contro San Marino. Credo che potremo ottenere buoni risultati. Il rapporto con Dzeko? Edin è un grande giocatore ed anche un grande uomo, da lui ho imparato molto.

Parliamo sempre e mi ha raccontato molto della nazionale. Ho deciso con il cuore di giocare per la Bosnia-Erzegovina (dopo le giovanili con la Svizzera, ndr), e anche lui ne è stato felice. Mi godo ogni momento qui, sono pronto a difendere questi colori e a dare il massimo".