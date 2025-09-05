FirenzeViola
Fiorentina-Napoli, riunione del Cosp non ancora risolutiva
Mancano otto giorni alla gara tra Fiorentina e Napoli, quando il Franchi riaprirà le porte a squadra e tifosi. Oggi pomeriggio si è riunito il comitato per la sicurezza degli spettacoli (partite comprese) in prefettura, con le forze dell'ordine coinvolte. Si aspettava una risposta soprattutto sul settore ospiti, se e in che numero (si ventilava la possibilità di aumentare il numero di biglietti disponibili nel settore appunto) far venire i supporter del Napoli ma non c'è stata fumata bianca al momento in un senso o nell'altro.
Nella giornata di oggi infatti è stata fatta una prima analisi ma non sarebbero state assunte determinazioni. Novità si attendono dunque nelle prossime ore.
Cinque domande a Pioli parlando di Kean e Piccoli, della difesa a tre, di Fagioli e Nicolussi Caviglia, di un gioiello da lanciare come Fazzini e di quella parolina Champions…di Luca Calamai
Lorenzo Di BenedettoLa sensazione è quella di sempre: la Fiorentina rischia di essere l'eterna incompiuta. Mercato da 6, niente di più: mancano almeno due giocatori. Pioli però deve prendere in mano la squadra, perché si può certamente fare meglio di così
Angelo GiorgettiIl voto al mercato è positivo (con un paio di dubbi). Brava Fiorentina a trattenere i migliori, compreso Comuzzo. Ora ci sono alternative in ogni ruolo. Grana esuberi e rosa troppo lunga: difficile rimediare gli errori del passato
