Fiorentina-Napoli, riunione del Cosp non ancora risolutiva

Fiorentina-Napoli, riunione del Cosp non ancora risolutiva
© foto di Federico De Luca 2025
Oggi alle 20:00
di Luciana Magistrato

Mancano otto giorni alla gara tra Fiorentina e Napoli, quando il Franchi riaprirà le porte a squadra e tifosi. Oggi pomeriggio si è riunito il comitato per la sicurezza degli spettacoli (partite comprese) in prefettura, con le forze dell'ordine coinvolte. Si aspettava una risposta soprattutto sul settore ospiti, se e in che numero (si ventilava la possibilità di aumentare il numero di biglietti disponibili nel settore appunto) far venire i supporter del Napoli ma non c'è stata fumata bianca al momento in un senso o nell'altro.

Nella giornata di oggi infatti è stata fatta una prima analisi ma non sarebbero state assunte determinazioni. Novità si attendono dunque nelle prossime ore.