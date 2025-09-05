Inter, Piovani: "Viola più aggressiva rispetto allo scorso anno. Speriamo il pubblico si diverta"

Il tecnico dell'Inter Women Giampiero Piovani è intervenuto ai microfoni di SkySport alla vigilia del match, in programma domani alle 18:00 all'Arena Civica di Milano, contro la Fiorentina in Serie A Women's Cup. Queste le sue dichiarazioni: "Abbiamo fatto un precampionato importante, contro squadre di livello e che giocano anche in Champions League. A differenza dello scorso anno abbiamo alzato l'asticella e ce ne siamo accorti: adesso siamo già pronti anche grazie ad un minor numero di novità nella squadra. La gara contro la Fiorentina? È una squadra più aggressiva rispetto allo scorso anno. Hanno un tipo di gioco che piace anche a noi.

Speriamo che il pubblico si diverta. La Women's Cup? La Nazionale è la motrice di tutte queste novità. Quando le azzurre vanno bene tutti noi ne gioviamo. Come Inter cerchiamo di alzare l'asticella sempre in proiezione futura".