Un altro rinnovo per la Fiorentina: Maria Luisa Filangeri firma fino al 2028

Oggi alle 12:39Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina femminile continua a strutturare la propria squadra attraverso i rinnovi di contratto e dopo quello annunciato nelle scorse ore di Catena, oggi è arrivato l'annuncio del prolungamento anche di Maria Luisa Filangeri, arrivata nel 2024 dopo una lunga permanenza al Sassuolo, e ora sotto contratto con i viola fino al 2028. Ecco l'annuncio social della società di Commisso: 