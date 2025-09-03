Ufficiale
Un altro rinnovo per la Fiorentina: Maria Luisa Filangeri firma fino al 2028
FirenzeViola.it
La Fiorentina femminile continua a strutturare la propria squadra attraverso i rinnovi di contratto e dopo quello annunciato nelle scorse ore di Catena, oggi è arrivato l'annuncio del prolungamento anche di Maria Luisa Filangeri, arrivata nel 2024 dopo una lunga permanenza al Sassuolo, e ora sotto contratto con i viola fino al 2028. Ecco l'annuncio social della società di Commisso:
𝗠𝗔𝗥𝗜𝗔 𝗟𝗨𝗜𝗦𝗔 𝗙𝗜𝗟𝗔𝗡𝗚𝗘𝗥𝗜 𝟮𝟬𝟮𝟴 💜⚜️— ACF Fiorentina Femminile (@ACF_Womens) September 3, 2025
Difesa blindata con il rinnovo della siciliana! 💪#ForzaViola 💜 pic.twitter.com/T3kxgxylcf
