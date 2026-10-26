La curva Fiesole: "Giovedì trasformiamo il Franchi in un inferno viola"

La curva Fiesole, che ieri ha manifestato a Milano, contro le modalità di acquisto dei biglietti, giovedì sarà al Franchi regolarmente e lo farà per sostenere la Fiorentina in difficoltà, colorando lo stadio di bandierine viola e facendolo diventare una bolgia o, come definito dalla stessa Curva in un comunicato via social, un inferno.

"Questa prima parte di campionato non è andata come tutti ci aspettavamo: è il secondo anno consecutivo in cui le cose non girano e il momneto si fa pesante. Firenze però non è una piazza che affonda nelle difficoltà. E' proprio in questi momenti che dobbiamo fare fronte comune, serrare le file e chiamare a raccolta ogni fiorentino per creare un ambiente infuocato per spingere la Fiorentina alla vittoria" spiega la nota.

"Per l'occasione abbiamo preparato migliaia di bandierine in edizione speciale per i 100 anni della Fiorentina: all'ingresso di ogniaettore troverete i ragazzi della curva Fiesole, dai quali potrete prenderle lasciando un contributo di 5 euro". Le bandierine, si legge, "dovranno essere tirate su all'inno e accompagnare l'ingresso delle squadre in campo per trasformare Curva, Maratona e Tribina n una bolgia unica e compatta".

Poi la curva si rivolge ai giocatori: "guardatevi intorno prima di giocare. Dovete avere ben chiaro dove siete finiti e per chi correte Cento anni di storia meritano rispetto, cattiveria e gente che esce dal campo senza fiato".

Infine l'appello si rivolge a chi è sugli spalti chiedendo "senso di appartenenza" e di spingere la squadra lasciando ogni giudizio al fischio finale. "Giovedì facciamo diventare il Franchi un inferno" è la chiosa della Curva Fiesole