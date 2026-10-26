La spiegazione di Vanoli sui cambi. Repubblica: "Fiducia confermata dalla società"

Una sconfitta che fa malissimo alla Fiorentina, rimontata dall'Inter nel recupero e ancora ferma a quattro punti in fondo alla classifica. Come sottolinea Repubblica Firenze, a pesare sul risultato sono state soprattutto le scelte di Paolo Vanoli nella gestione del vantaggio. Dopo una gara attenta e il gran gol di Jimenez, i viola sembravano vicini a un risultato preziosissimo. Il tecnico, però, ha tolto Jimenez, Pellegrino e Mastantuono, passando a un 5-3-2 estremamente difensivo che ha favorito l'assedio nerazzurro.

L'Inter, già fermata più volte da uno straordinario De Gea e dai legni, ha trovato il pareggio con Thuram e il definitivo 2-1 con Zielinski su rigore. Vanoli ha difeso le proprie decisioni, spiegando di aver inserito Dodo e Gnonto per sfruttare gli spazi sulla sinistra dell'Inter. Il tecnico ha inoltre ribadito di aver visto una grande Fiorentina, nonostante la terza sconfitta consecutiva.

Repubblica, invece, evidenzia gli errori nella gestione della partita e invita a riflettere sulle sostituzioni. La società, attraverso Paratici, ha confermato la fiducia nell'allenatore. Giovedì contro l'Atalanta servirà però una reazione per allontanarsi dall'ultimo posto.