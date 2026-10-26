FirenzeViola Cinque vittorie e pioggia di gol: il vivaio viola si è preso la scena nel weekend

Diciotto gol segnati, cinque vittorie e un fine settimana da incorniciare. Il settore giovanile della Fiorentina fa il pieno di successi, raccogliendo risultati che premiano il lavoro del vivaio e alimentano le ambizioni di tutte le squadre.

A dare la copertina è la Primavera, che batte 4-2 il Milan con una tripletta di Croci e il sigillo di Beldenti: seconda vittoria consecutiva e nono posto, a sole due lunghezze dai playoff. Applausi anche per l’Under 18, protagonista di un netto 3-0 sul campo dei rossoneri: Nwagwu in semirovesciata, Amenta e Faye, a segno addirittura da centrocampo, firmano il successo che vale quota 21 e il secondo posto, a un punto dall’Atalanta.

Corre forte l’Under 17, che travolge 5-1 l’Arezzo al Viola Park con cinque marcatori diversi — Bargellini, Gobbo, Barzagli, Castagnoli e Petrini — e condivide con la Roma la vetta a 19 punti. Doppia gioia, infine, nei derby di Monteboro: l’Under 16 supera 3-2 l’Empoli grazie a Mignemi, Floro Flores e Sorbini, agganciando proprio gli azzurri al secondo posto a quota 16, a cinque punti dalla Roma. All’Under 15 basta invece Canu per espugnare Empoli: l’1-0 porta i viola a 14 punti, quarti e a quattro lunghezze dal Napoli capolista.