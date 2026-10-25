Inter-Fiorentina 2-1, rigore di Zielinski: la viola cade al 97'
101'- Termina qui il match, la Fiorentina viene rimontata dall'Inter con i gol di Thuram e Zielinski dopo il gol di Jimenez.
99'- Saranno ancora due i minuti da giocare come indicato da Mariani.
97'- Vantaggio Inter, Zielinski batte De Gea calciando ad incrociare.
96'- Rigore per l'Inter, fallo di Valdepenas su Thuram.
91'- Gol dell'Inter. Sinistro da fuori area di Thuram che batte sul secondo palo De Gea.
90'- Saranno 6 i minuti di recupero.
89'- Ancora super De Gea. Destro di Sucic in area di rigore respinto sul secondo palo dal portiere spagnolo che tiene a galla i viola.
88'- Destro alto sopra la traversa di Thuram.
85'- Cambio nell'Inter, esce Barella ed entra Lavelli.
85'- Ottimo lavoro spalle alla porta di Beto che fa respirare i suoi subendo fallo.
82'- Doppio cambio Fiorentina, escono Pellegrino e Njie ed entrano Beto e Joao Mario.
79'- Grandissima occasione Fiorentina! Gnonto controlla palla sul secondo palo, si accentra e con il sinistro a giro trova una grande risposta di Provedel.
78'- Triplo cambio Inter, entrano Zielinski, Sucic e Dimarco per Calhanoglu, Mkhitaryan e Carlos Augusto.
75'- Doppio cambio viola entrano Dodo e Gnonto escono Mastantuono e Jimenez.
74'- Ci prova anche la Fiorentina. Sinistro di Mastantuono smorzato e bloccato facilmente da Provedel.
73'- Colpoi di testa da angolo di Akanji alto sopra la traversa.
73'- Altra traversa Inter, colpo di testa di Carlo Augusto che prolunga un cross da angolo e colpisce la traversa.
72'- Rischia tantissimo la Fiorentina, errore di Jimenez e a porta vuota con De Gea uscito viene fermato Bonny.
72'- Destro alto da fuori area da parte di Calhanoglu.
71'- Traversa Inter. Spizzata di Carlos Augusto su tiro di Calhanoglu e legno scheggiato.
70'- Ammonito Viery per fallo al limite dell'area su Thuram.
68'- Reclama un calcio di rigore Thuram per fallo di Viery, Mariani prima sembra fischiare e poi lascia correre.
67'- Prova subito a reagire l'Inter, destro debole di Bonny bloccato da De Gea.
65'- Fiorentina in vantaggio!!! Gran gol da fuori area di Jimenez che calcia con forza e beffa sul primo palo Provedel.
64'- Cambio nell'Inter, esce Pio Esposito ed entra Bonny.
62'- Sinistro strozzato e che termina sul fondo da parte di Diouf, De Gea in controllo.
57'- Ancora super De Gea su Thuram. Cross dalla sinistra di Carlos Augusto e colpo mancino di Thuram respinto di riflesso in angolo da De Gea.
55'- Mkhitaryan ci prova da fuori area. Il suo sinistro termina fuori dallo specchio della porta.
54'- Destro di Thuram da fuori murato dalla difesa dell'Inter e bloccato da De Gea.
53'- Occasione Fiorentina. Gran palla di Mastantuono per Pellegrino che in area non controlla bene e finisce per calciare sul muro della difesa dell'Inter.
51'- Problemi per Pongracic, costretto al cambio, al suo posto entra Viery.
49'- Occasione Inter, sfonda sulla sinistra Carlos Augusto e crossa palla per Thuram che per fortuna dei viola non riesce a deviare in porta il traversone.
48'- Ottima chiusura di Dragusin su Thuram.
45'- Al via il secondo tempo tra Inter e Fiorentina!
-----INTERVALLO-----
45'- Termina il primo tempo senza recupero, Inter e Fiorentina ferme sullo 0-0.
44'- Barella sfiora il vantaggio. Destro schiacciato al volo del centrocampista dell'Inter che termina sul fondo sfiorando il palo alla destra di De Gea
44'- Ancora pericoloso Thuram. Destro forte ad incrociare del francese respinto a mano aperta da De Gea.
40'- Inter che con il passare dei minuti ha preso sempre più campo e sembra essere sempre più pericolosa.
36'- Ancora Inter. Colpo di testa di Pio Esposito e grandissima parata di De Gea che salva il risultato per i viola.
35'- Occasione Inter. Destro incrociato di Thuram messo in angolo dall'intervento di piede di De Gea.
33'- Prova a girarsi in area Pio Esposito che riesce nell'intento ma calcia male e debolmente, con il pallone che finisce sul fondo.
30'- Grande giocata di tacco di Ndour che premia la sovrapposizione di Jimenez, lo spagnolo cerca in area Mastantuono che però non riesce a controllare bene e finisce per perdere palla.
27'- Ci prova ancora l'Inter, sinistro da fuori area di Diouf alto sopra la traversa.
23'- Cross di Carlos Augusto e colpo di testa debole di Mkhitaryan che finisce sopra la traversa. Nessun pericolo per De Gea.
21'- Colpo di testa in girata di Carlos Augusto su angolo e palla che esce sul primo palo alla sinistra di De Gea.
21'- Inserimento sulla destra di Barella ben contenuto in angolo da Brescianini.
19'- Gara ricca di duelli e uno contro uno, ancora non molte le occasioni da entrambe le parti.
15'- Barella recupera palla su Fagioli e calcia dalla lunga distanza. Il tiro è centrale e viene bloccato senza problemi da De Gea.
12'- Destro da fuori area di Ndour smorzato dalla difesa dell'Inter. La conclusione arriva senza creare pericoli tra le mani di Provedel.
10'- Prova a spingere sulla sinistra Mkhitaryan il cui cross viene respinto in angolo dalla difesa viola.
6'- Fase ancora di studio del match, nessuna delle due squadre sembra volersi scoprire.
2'- Punizione calciata sulla barriera da Mastantuono.
1'- Prima iniziativa sulla destra di Mastantuono che dribbla Bastoni e conquista una bella punizione dal limite dell'area.
1'- Iniziata la partita tra Inter e Fiorentina!
12.29 - Formazioni entrate in campo, è tutto pronto per il fischio d'inizio!
12.25 - Squadre pronte a scendere in campo, tra poco inizierà la sfida del Meazza!
INTER (3-5-2): Provedel; Bisseck, Akanji, Bastoni; Diouf, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Pio Esposito, Thuram. Allenatore: Chivu.
A disposizione: Josep Martinez, Di Gennaro, Stankovic, Zielinski, Sucic, Bonny, Dimarco, Bovo, Mosconi, Jakirovic, Lavelli, Diop.
FIORENTINA (4-3-3): De Gea; Jimenez, Dragusin, Pongracic, Valde; Ndour, Fagioli, Brescianini; Mastantuono, Pellegrino, Njie. Allenatore: Vanoli.
A disposizione: Lezzerini, Christensen, Dodo, Joao Mario, Beto, Pedro Goncalves, Gnonto, Viery, Oulai, Mazzeo, Pirrò, Ademi.
Arbitro: Mariani
Assistenti: Alassio - Rossi
IV Ufficiale: Zufferli
VAR: Fabbri
AVAR: Santoro
Pochi minuti al calcio d'inizio di Inter-Fiorentina. La partita sarà trasmessa in diretta televisiva su Dazn, mentre su Radio FirenzeViola la consueta radiocronaca da San Siro con ampio pre e post. Su FirenzeViola.it, come sempre, la live testuale con notizie e voci dal campo.
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