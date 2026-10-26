Lo strano caso di Mastantuono. Per Repubblica è da 6,5, per Gazzetta da 4,5
Che partita ha fatto Franco Mastantuono contro l'Inter? Ad andare a spulciare i voti sui quotidiani stamani ci sono visioni diverse della prestazione dell'argentino a San Siro. Perché per Repubblica - Firenze, per esempio, la sua gara è stata da 6,5 con questa spiegazione: "Gli tocca di nuovo cantare e portare la croce in un reparto con le polveri bagnate. Spinge, lotta, cerca la giocata. Non gli riesce tutto, ma sull’atteggiamento non sbaglia mai. La sua uscita dal campo è difficilmente spiegabile".
E chi invece come La Gazzetta dello Sport gli assegna il 4,5 con un giudizio netto: "Tutto qui Mastantuono? Sicuramente la fascia non èl suo forte, però, esclusa una punizione, non crea, non salta l'uomo, non fugge, non riparte...". Per gli altri quotidiani, la prestazione oscilla tra il 5 e il 5,5.
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