Bucchioni: "Errori di Paratici da Guinness dei primati. Diamo tempo a Vanoli"

Bucchioni: "Errori di Paratici da Guinness dei primati. Diamo tempo a Vanoli"FirenzeViola.it
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Oggi alle 18:45Primo Piano
di Redazione FV

All'interno del suo editoriale del lunedì per Tuttomercatoweb.com, Enzo Bucchioni si è soffermato sul difficile momento della Fiorentina, sconfitta ieri a Milano contro l'Inter al termine di un match dove ha palesato i soliti limiti strutturali: "Del tempo che deve avere anche Vanoli perché Paratici gli ha dato una squadra talmente imperfetta, giovane e acerba, che ieri se avesse voluto sostituire un centrocampista (era il caso di farlo) o aggiungerne uno per difendersi meglio senza chiudersi come ha fatto, in panchina non ce n’era mezzo. Ma non solo questo.

Con oltre duecento milioni di budget a disposizione (compresi gli eventuali riscatti) essere terzultimi in classifica per Paratici è roba da Guinness dei primati. Tra Sarri e Vanoli sfida thriller giovedì al Franchi".