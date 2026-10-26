Il repost di Grosso alle parole di Vanoli sui cambi dopo l'Inter
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Curioso episodio "social" che riguarda l'attuale allenatore della Fiorentina, Paolo Vanoli, e soprattutto l'ormai ex allenatore Fabio Grosso, ancora sotto contratto con il club dopo l'esonero arrivato dopo 3 giornate di campionato. L'ex Campione del Mondo ha "repostato" - così che sia visibile sul proprio profilo - le parole di Vanoli in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Inter, pubblicate dalla pagina Instagram "Passione Fiorentina". Parole che si riferivano alla motivazione dei cambi e alle valutazioni dell'allenatore su Beto. Un segnale che Grosso condivide l'analisi?
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