Fiorentina Femminile, la Primavera pareggia in casa del Sassuolo: è 1-1

Fiorentina Femminile, la Primavera pareggia in casa del Sassuolo: è 1-1FirenzeViola.it
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Oggi alle 17:15Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Primavera della Fiorentina Femminile strappa un pareggio per 1-1 tra le mura del Sassuolo. Gol flash di Poggi dopo 15 secondi, poi le neroverdi tornano in parità a fine frazione. Domenica sfida a tre stelle con le Campionesse d’Italia in carica del Milan.