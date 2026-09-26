Domani Inter-Fiorentina Femminile alle 13: le convocate viola

Domani Inter-Fiorentina Femminile alle 13: le convocate violaFirenzeViola.it
© foto di Luca Recalcati/TUTTOmercatoWEB.com
Oggi alle 21:20Fiorentina Femminile
di Redazione FV

La Fiorentina Femminile è a Milano dove domani alle ore 13 sarà ospite dell'Inter per la prima giornata del campionato di serie A Femminile.

Il tecnico viola Pinones Arce ha convocato le seguenti calciatrici: Bartalini, Bergsvand, Bettineschi, Bredgaard, Chacon, Correia, Cortes, Faerge, Filangeri, Fiskerstrand, Hurtig, Johansen, Omarsdottir, Orsi, Severini, Snerle, Tortelli, Tryggvadottir, Van Der Zanden, Woldvik.