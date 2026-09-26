Domani Inter-Fiorentina Femminile alle 13: le convocate viola
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La Fiorentina Femminile è a Milano dove domani alle ore 13 sarà ospite dell'Inter per la prima giornata del campionato di serie A Femminile.
Il tecnico viola Pinones Arce ha convocato le seguenti calciatrici: Bartalini, Bergsvand, Bettineschi, Bredgaard, Chacon, Correia, Cortes, Faerge, Filangeri, Fiskerstrand, Hurtig, Johansen, Omarsdottir, Orsi, Severini, Snerle, Tortelli, Tryggvadottir, Van Der Zanden, Woldvik.
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Fiorentina Femminile
Squadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzionidi Andrea Giannattasio
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1 Squadra sotto torchio: riecco il sergente di ferro Vanoli. Ma ora il ritiro al Viola Park è un caso. E per l'estate 2027 si valutano altre opzioni
Copertina
Luca CalamaiIdee per il mercato invernale. Pongracic può partire, nel mirino un talento. E a giugno tornerà uno tra Comuzzo e Lucchesi. Torreira si è offerto ma non convince. Via Dodò e Sottil. Fagioli, si pensa ad allungare il contratto
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