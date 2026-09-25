Chacón verso l'Inter: "La stiamo studiando. Che ambiente alla Fiorentina"

In vista dell’esordio in campionato della Fiorentina Femminile, attesa domenica alle 13 dalla sfida contro l’Inter a Sesto San Giovanni, l’attaccante viola Ivonne Chacón ha parlato ai canali ufficiali del club. La colombiana ha raccontato le sue prime impressioni su Firenze e sulla squadra, soffermandosi anche sulla partita che aprirà la stagione: "Sono rimasta davvero sorpresa dalle strutture della Fiorentina e dalle mie compagne. Mi sto ancora ambientando e ho voglia di imparare l’italiano. Firenze è una città bellissima: sono molto felice di essere qui e di poter dare il mio contributo alla squadra con il mio talento. Ho deciso di venire perché la Fiorentina ha riposto piena fiducia in me. Ho già disputato le mie prime partite, ma adesso arriva la parte importante: il campionato.

Dobbiamo affrontare le gare con maturità, anche se dovessimo andare in svantaggio. È fondamentale non abbassare la testa: in 90' possono succedere tante cose. La squadra si sta preparando molto bene per ogni partita. Stiamo studiando un po’ l’Inter. Sappiamo che è un’ottima squadra: la scorsa stagione è arrivata seconda e conosciamo la difficoltà della sfida. Noi, però, stiamo lavorando bene e per questo sono tranquilla".