Mondiale femminile U20, i rigori condannano l'Italia: terza è la Colombia. In campo anche le viola

Beffa per l'Italia Femminile Under 20 che ai rigori cede il terzo posto dei Mondiali di categoria alla Colombia. Grande rammarico per le azzurre che sono andate in vantaggio per prime e poi raggiunte ma soprattutto ai rigori dopo aver messo la strada in discesa con tre penalty trasformati (con due errori invece delle avversarie) sbaglia le successive tre volte e perde il podio mondiale. Un grande peccato, anche se il percorso delle azzurrine nella competizione iridata è comunque da ritenersi assolutamente positivo.

La cronaca

Pellegrino sblocca al 43' ma la Columbia pareggia al 61' con Cabezas. Nessuna delle due squadre riesce a portarsi in vantaggio e sono così necessari i supplementari e rigori. Langella, Fadda, Ventriglia realizzano i primi tre rigori, Bressan fallisce il suo allungando così l'agonia visto la Colombia realizza il terzo rigore dopo due sbagliati nella serie dei 5. Sul 3-3 sbaglia però anche Gallo e si va così ad oltranza. Dopo il quarto rigore messo a segno da Martinez, per l'Italia sbaglia anche Venturelli, dando così il terzo posto alla Colombia.

Le viola in campo

In campo anche le due giocatrici della Fiorentina, Lombardi e Cherubini: la prima è rimasta in campo 63' mentre la seconda ha giocato 90 minuti.