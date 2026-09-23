Ufficiale Fiorentina Femminile, Vittoria De Gregorio firma il primo contratto da professionista

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La Fiorentina guarda al futuro e continua a puntare sui giovani talenti cresciuti nel proprio settore giovanile. Tra questi c’è Vittoria De Gregorio, centrocampista classe 2008, che ha firmato il suo primo contratto da professionista con il club viola, consolidando il percorso che l’ha già portata a confrontarsi con la Prima Squadra. Questo il comunicato ufficiale del club viola:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Vittoria De Gregorio ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola.

La centrocampista classe 2008, già in forze alla Primavera gigliata, è cresciuta nel settore giovanile del nostro club, unendosi in più occasioni alla Prima Squadra. Da quest'anno, Vittoria si divide tra la Primavera di Mister Gori, di cui è Vice Capitano, e la Prima Squadra di Mister Pinones Arce. La giocatrice si è legata alla Fiorentina fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Vittoria!"