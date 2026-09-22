Ufficiale Colpo per la Fiorentina Femminile: dal Siviglia arriva la cilena Millaray Cortés

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Come era già emerso nel corso delle passate settimane sui media cileni, la Fiorentina Femminile ha acquistato per la prima squadra la calciatrice Millaray Cortés. Ecco la nota ufficiale del club viola che nel pomeriggio di oggi ha ufficializzato la notizia sui suoi canali ufficiali:

ACF Fiorentina comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni sportive della calciatrice della Nazionale cilena Millaray Cortés. La centrocampista classe 2004, nata a Santiago del Cile, arriva dal Sevilla dove ha giocato nelle ultime due stagioni. Cresciuta calcisticamente con il Club Deportivo Universidad Catolica, Millaray ha esordito tra le grandi con la stessa maglia, distinguendosi in oltre 65 match disputati. Nel 2024 arriva in Europa dove calca i campi della Primera Division con il Sevilla. Dopo la prima convocazione in Nazionale U20, Millaray ha debuttato con la Nazionale Maggiore Cilena nel 2022. La giocatrice ha firmato un contratto con il nostro club fino al 30 Giugno 2028. BIENVENIDA MILLARAY!