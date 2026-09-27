Alle 13 l'esordio in Serie A per la Fiorentina femminile: le formazioni
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Alle 13 scende in campo la Fiorentina femminile per il primo impegno della Serie A. A Milano contro l'Inter esordio complicato per le ragazze allenate da Pinones-Arce che vorranno comunque dare il via nel miglior modo possibile alla stagione. Queste le formazioni ufficiali del match:
INTER: Runarsdottir; Kullberg, Van Diemen, Santi, Polli, Magull, Le Bihan, Robustelli, GLionna, Milinkovic, Raphinho.
Allenatore: Sassarini.
FIORENTINA (3-4-3): Firkestrand; Correia, Bergsvand, Van der Zanden; Woldivk, Severini, Cortes, Johansen; Bredgaard, Chacon, Snerle. Allenatore: Pinones-Arce.
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