Alle 13 l'esordio in Serie A per la Fiorentina femminile: le formazioni

Alle 13 l'esordio in Serie A per la Fiorentina femminile: le formazioniFirenzeViola.it
Oggi alle 12:20Fiorentina Femminile
di Redazione FV

Alle 13 scende in campo la Fiorentina femminile per il primo impegno della Serie A. A Milano contro l'Inter esordio complicato per le ragazze allenate da Pinones-Arce che vorranno comunque dare il via nel miglior modo possibile alla stagione. Queste le formazioni ufficiali del match: 

INTER: Runarsdottir; Kullberg, Van Diemen, Santi, Polli, Magull, Le Bihan, Robustelli, GLionna, Milinkovic, Raphinho.
Allenatore: Sassarini.
FIORENTINA (3-4-3): Firkestrand; Correia, Bergsvand, Van der Zanden; Woldivk, Severini, Cortes, Johansen; Bredgaard, Chacon, Snerle. Allenatore: Pinones-Arce. 