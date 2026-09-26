Pinones Arce: "L'Inter è forte ma dobbiamo concentrarci su di noi. Voglio più costanza e maturità"

Oggi è iniziato il campionato di serie A Femminile e per la Fiorentina il primo impegno sarà domani in casa dell'Inter. A fare i pronostici per questa stagione e la gara di domani è il tecnico viola, Pablo Pinones Arce, al sito ufficiale del club: "Mi aspetto più maturità nel nostro gioco e un livello più costante durante la stagione. Ripensando all'anno scorso c'è sempre stata la sensazione che abbiamo perso noi l'obiettivo di essere tra le prime tre. Tutto quello che è avvenuto insomma è stato per colpe nostre e forse è proprio li che dobbiamo crescere tanto. Ma le ragazze si sono messe a disposizione e dopo averci lavorato un anno possiamo andare sui dettagli".

Sulla gara di domani afferma: "L'Inter ha dimostrato di essere forte e di voler fare le cose per bene. Hanno infatti preso un allenatore (David Sassarini, ndr) che possiede un'identità tattica molto chiara, e che nella stagione passata ha fatto molto bene con il Napoli. Si è già vista questa identità infatti nelle prime uscite delle nerazzurre. Ma come dico sempre, non è importante l'avversario, anche se cambia qualcosa nella preparazione della gara certo, ma pensare e concentrarci a quello che noi possiamo controllare durante la partite. Questo perché penso di avere a disposizione una grande squadra. Abbiamo avuto la possiiboità di rinforzare la squadra nel modo giusto ma dobbiamo avere più costanza durante la stagione ed essere più forti nelle due aree, dove abbiamo lavorato e dove vedo molto sviluppo".