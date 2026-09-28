De Gea il giocatore più pagato della Fiorentina, dietro c'è Dragusin: l'elenco completo
David De Gea è il giocatore più pagato della Fiorentina con 5,56 milioni lordi. Lo scettro gli è stato passato da Moise Kean, andato al Como, che prendeva oltre 6 milioni. Ma tra De Gea e Fagioli (3,33 milioni sempre lordi) sul podio si assestano due nuovi giocatori, Dragusin e Beto con 5,19 e 3,7 milioni lordi. Tra i meno pagati degli ultimi acquisti Vadipenas con "appena" 740 milioni lordi. E' quanto ricostruisce Capology, il portale specializzato in materia di ingaggi; l'elenco comprende anche giocatori non più in rosa (e dunque da togliere dal totale)..
David DE GEA - 5,56 milioni di € lordi (3 netti) fino al 2028
Radu DRAGUSIN - 5,19 milioni di € lordi (2,8 netti) fino al 2027
BETO - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2030
João MARIO - 3,7 milioni di € lordi (2 netti) fino al 2027
Nicolò FAGIOLI - 3,33 milioni di € lordi (1,8 netti) fino al 2028
Franco MASTANTUONO - 3,24 milioni di € lordi (1,75 netti) fino al 2027
Fabiano PARISI - 3,15 milioni di € lordi (1,7 netti) fino al 2029
Pedro GONCALVES - 2,78 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
Marin PONGRACIC - 2,69 milioni di € lordi (2,1 netti) fino al 2029
Christ Inao OULAI - 2,59 milioni di € lordi (1,4 netti) fino al 2027
Arthur ATTA - 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2031
Mateo PELLEGRINO - 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2031
Wilfried GNONTO - 2,41 milioni di € lordi (1,3 netti) fino al 2027
Luca RANIERI - 2,22 milioni di € lordi (1,2 netti) fino al 2028
DODO - 1,92 milioni di € lordi (1,5 netti) fino al 2027
Marco BRESCIANINI - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2030
Robin GOSENS - 1,85 milioni di € lordi (1 netto) fino al 2028*
Lucas BELTRAN - 1,15 milioni di € lordi (900mila netti) fino al 2028*
Riccardo SOTTIL - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2027
Cher NDOUR - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2029
Amir RICHARDSON - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2029
Álex JIMENEZ - 1,11 milioni di € lordi (600mila netti) fino al 2027
VIERY - 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2031
Alieu NJIE - 930mila € lordi (500mila netti) fino al 2027
Víctor VALDEPENAS - 740mila € lordi (400mila netti) fino al 2027
Oliver CHRISTENSEN - 640mila € lordi (500mila netti) fino al 2028
Tommaso MARTINELLI - 460mila € lordi (250mila netti) fino al 2029*
Federico CROCI - 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2029
Luca LEZZERINI - 280mila € lordi (150mila netti) fino al 2028
* non in squadra
TOTALE - 61,13 milioni di € lordi (34,55 milioni di € netti)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati