Dragusin out dalla Romania, l'agente attacca: "Deve giocare. Non è stanco"

L'allenatore della Romania Gheorge Hagi ha deciso di affidarsi ad una squadra diversa per la seconda partita nella Nations League. Un gruppo di calciatori tra cui Radu Drăgușin e Ianis Hagi non giocheranno contro la Bosnia-Erzegovina. Florin Manea, agente del difensore della Fiorentina, attacca il CT rumeno: "Avrei schierato Radu in tutte le partite, se fosse stato fisicamente disponibile. Non ho avuto modo di vedere la nazionale rumena. Se il signor Hagi vuole fare così, lo farà. Ma quando il signor Hagi era un calciatore, non lo avrei mai fatto ruotare, perché non avevo nessuno del suo valore. È il mio idolo come calciatore, ma come allenatore dobbiamo anche capire cosa vuole".

Prosegue Manea: "In Inghilterra, ad esempio, giocano ogni 3 giorni. Questi giocatori non hanno 30 anni. Non possono giocare 3-4 partite in 10 giorni? Il signor Hagi lo sa bene, speriamo che vada tutto per il meglio. Avrei schierato Radu in tutte le partite, se fosse stato fisicamente disponibile. Ha bisogno di giocare. Non credo sia stanco. Nella partita contro la Svezia, Radu è stato uno dei migliori. Sono molto critico nei suoi confronti, ma quando gioca bene non posso dirgli che è debole. La rotazione sarebbe giusta se avessimo giocatori dello stesso valore. Speriamo che gli avversari usino la stessa formazione, un'altra squadra. Forse ha pensato che possiamo battere la Bosnia con questa squadra e concentrarci su quelle contro Polonia e Svezia, che sono due avversari più difficili. Allora ha senso"