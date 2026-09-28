Il focus sui monte ingaggi in Serie A: la Fiorentina è nona con 61 milioni lordi
Tuttomercatoweb.com propone un'analisi sui monte ingaggi delle squadre di Serie A e tra queste c'è anche la Fiorentina che dopo il mercato estivo si attesta a metà classifica, al nono posto con 61 milioni di euro lordi all'anno, 34,5 netti. Staccato di poco il Torino a 59 milioni di euro di ingaggi. Questa la classifica dei monte ingaggi della Serie A 2026/27:
1. JUVENTUS: 148,49 milioni di € lordi (87,05 milioni di € netti)
2. INTER: 142,42 milioni di € lordi (82,5 milioni di € netti)
3. NAPOLI: 113,09 milioni di € lordi (65,50 milioni di € netti)
4. MILAN: 109,12 milioni di € lordi (68,61 milioni di € netti)
5. ROMA: 96,95 milioni di € lordi (54,63 milioni di € netti)
6. COMO: 75,5 milioni di € lordi (42,92 milioni di € netti)
7. ATALANTA: 74,4 milioni di € lordi (44,9 milioni di € netti)
8. LAZIO: 69,44 milioni di € lordi (38,31 milioni di € netti)
9. FIORENTINA: 61,13 milioni di € lordi (34,55 milioni di € netti)
10. TORINO: 59,1 milioni di € lordi (31,97 milioni di € netti)
11. VENEZIA: 44,143 milioni di € lordi (26,213 milioni di € netti)
12. BOLOGNA: 44,06 milioni di € lordi (24,92 milioni di € netti)
13. SASSUOLO: 40,16 milioni di € lordi (23,12 milioni di € netti)
14. UDINESE: 38,42 milioni di € lordi (22,78 milioni di € netti)
15. GENOA: 33,32 milioni di € lordi (18,53 milioni di € netti)
16. CAGLIARI: 28,92 milioni di € lordi (16,41 milioni di € netti)
17. PARMA: 26,29 milioni di € lordi (14,86 milioni di € netti)
18. MONZA: 25,54 milioni di € lordi (14,31 milioni di € netti)
19. FROSINONE: 23,15 milioni di € lordi (12,485 milioni di € netti)
20. LECCE: 18,43 milioni di € lordi (10,38 milioni di € netti)
<em>* dati a fonte Capology.com</em>
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