Quarto giorno di allenamento della Fiorentina: esercitazioni e partitelle
18.15 I giocatori sono stati divisi in due gruppi. Uno lavora sulle triangolazioni imparando ad evitare i vari ostacoli, l'altro lavora sul possesso palla.
18.01 I giocatori si stanno riscaldando in campo
17.57 Presente anche Mathias Moreno che non ha ancora accettato il trasferimento al Wrexham e Jimenez che è stato tesserato
17.54 Arrivano anche i giocatori dellaa Fiorentina
17.52 Arriva Fabio Grosso con il suo staff per dirigere l'allenamento
Quarto giorno di lavoro per la Fiorentina. Dopo i primi due giorni di allenamenti, la nuova Fiorentina capitana da mister Fabio Grosso continua la sua preparazione al Viola Park e torna in campo questo pomeriggio per la terza sessione a porte aperte. Su FirenzeViola.it il racconto testuale, su Radio FirenzeViola la cronaca minuto per minuto!
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