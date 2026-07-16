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Quarto giorno di allenamento della Fiorentina: esercitazioni e partitelle

Quarto giorno di allenamento della Fiorentina: esercitazioni e partitelle
© foto di Lorenzo Bottaro
Oggi alle 18:27Primo Piano
di Luciana Magistrato

18.15 I giocatori sono stati divisi in due gruppi. Uno lavora sulle triangolazioni  imparando ad evitare i vari ostacoli, l'altro lavora sul possesso palla.

18.01 I giocatori si stanno riscaldando in campo

17.57 Presente anche Mathias Moreno che non ha ancora accettato il trasferimento al Wrexham e Jimenez che è stato tesserato

17.54 Arrivano anche i giocatori dellaa Fiorentina

17.52 Arriva Fabio Grosso con il suo staff per dirigere l'allenamento

Quarto giorno di lavoro per la Fiorentina. Dopo i primi due giorni di allenamenti, la nuova Fiorentina capitana da mister Fabio Grosso continua la sua preparazione al Viola Park e torna in campo questo pomeriggio per la terza sessione a porte aperte. Su FirenzeViola.it il racconto testuale, su Radio FirenzeViola la cronaca minuto per minuto!