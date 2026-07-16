Mandragora: "I miei calci da fuori? Una dote balistica che spero di conservare"

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Il centrocampista viola Rolando Mandragora a fine allenamento ha parlato ai microfoni ufficiali della Fiorentina; ecco le sue parole: "Il lavoro sta procedendo bene, stiamo lavorando molto come è normale in questo periodo e stiamo assimilando i concetti del mister. Le richieste sono molte e per ora generiche, con uno staff tecnico nuovo c'è entusiasmo e si percepisce, speriamo sia di buon auspicio. I giovani? Ci danno una mano ad andare forte e speriamo che mettano esperienza nel loro bagaglio.

C'è sana competizione nelle partitelle ed èp giusto così. Calci da fuori sempre una tua caratteristica? E' una dote balistica e spero di non perderla, ci tengo molto a farla e a calciare in porta"