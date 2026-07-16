FirenzeViola Oulai in arrivo? Il centrocampo della Fiorentina cambia volto

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La Fiorentina è al lavoro al Viola Park in vista della nuova stagione. Fabio Grosso ha già una grande scelta a centrocampo dove ai giocatori della scorsa stagione (Mandragora, Fagioli, Ndour, Brescianini, Fabbian) si sono uniti Arthur Atta e Simon Sohm reduce dall'esperienza al Bologna negli ultimi 6 mesi e pronto a giocarsi una nuova occasione in viola.

Dalla Turchia spingono Oulai

Anche oggi si sono rincorse le voci dalla Turchia, più "frettolose" rispetto a quanto accade a Firenze, dove il vicepresidente del Trabzonspor ha acceso l'entusiasmo (poi frenato da fonti vicine ai viola) dei tifosi annunciando che Oulai è stato già ceduto alla Fiorentina, anticipando che c'è accordo di massima tra i due club e che il giocatore sta parlando con i viola per trovare a sua volta l'accordo.

Un centrocampo che accende l'entusiasmo dei tifosi

Le voci ufficiali dal club turco come detto ha acceso l'entusiasmo dei tifosi anche per la possisbilità di avere un nuovo centrocampo, fresco e muscolare. Oulai è ivoriano (e andrebbe ad occupare l'unico slot rimasto per un calciatore extracomunitario) classe 2006 ed ha dimostrato di essere un centrocampista versatile utilizzabile soprattutto come vertice basso. Difficile dire Grosso come assortirà i suoi centrocampisti, se centrale restaerà Fagioli o se l'azzurro verrà spostato mezzala (sempre che non sia ceduto sul mercato dove non esistono incedibili per Paratici) ma sta di fatto che una linea a tre Fagioli-Oulai-Atta dà maggiore sicurezza di schermatura davanti alla difesa (spesso in difficoltà nella scorsa stagione) ma anche di inserimento.