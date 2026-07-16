Ancora il vice presidente Trabzonspor: "La percentuale al Bastia compete solo noi"

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Il vicepresidente del Trabzonspor, Zeyyat Kafkas, che ha annunciato pubblicamente che il club turco ha già l'accordo per la cessione di Oulai, ha dato anche dei particolari sulla percentuale del 20% sulla rivendita che spetta al Bastia da cui lo aveva prelevato nell'estate 2025: "Per quanto riguarda la percentuale sulla rivendita di Oulai, lasciatemi dire questo: non è una questione che riguarda il club acquirente - dice Kafkas - Si tratta di un obbligo previsto dal contratto firmato dal Trabzonspor. È una questione esclusivamente nostra; qualunque sia la quota stabilita, saremo noi a pagarla.

Poi, che in base a questo si decida di chiedere una determinata cifra o di trattare sul prezzo, quella è una decisione che spetta solo a noi. Di conseguenza, il club che lo acquisterà non avrà alcuna preoccupazione o problema di questo tipo".