Vicepresidente Trabzonspor: "Abbiamo ceduto Oulai". Ma fonti viola frenano

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Dalla Turchia arrivano notizie inerenti Oulai, il centrocampista del Trabzonrspor che interessa alla Fiorentina. Secondo laa stampa turca il vicepresidente Zeyyat Kafkas ha annunciato: "Cediamo Christ Inao Oulai. Abbiamo raggiunto un accordo con il club, stiamo aspettando l'accordo di Oulai" ha detto. "Faremo il necessario per concretizzare la sua cessione. In realtà abbiamo già raggiunto un accordo di massima con il club interessato (senza fare il nome del club, ndr), ma stiamo aspettando che venga definito l’accordo finale. Il giocatore ha già avuto un colloquio ieri e ne avrà ancora oggi. Credo che il trasferimento possa concretizzarsi nei prossimi giorni”.

La posizione della Fiorentina

La Fiorentina da parte sua smentisce in realtà che i due club siano già d'accordo, frenando dunque sul fatto che l'operazione sia già chiusa.