Fiorentina Femminile in ritiro tra Viola Park e Sansepolcro: le date ufficiali

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Attraverso il proprio sito ufficiale la Fiorentina Femminile ha annunciato le date e i luoghi di quello che sarà il ritiro estivo che vedrà protagoniste le ragazze di mister Pablo Pinones Arce, impegnate a preparare la prossima stagione. Questa la nota ufficiale completa del club viola con tutti i dettagli sulla preseason:

"La stagione 2026/27 della ACF Fiorentina Femminile prenderà il via dal Rocco B.Commisso Viola Park per poi spostarsi nelle terre di Sansepolcro. Grazie alla collaborazione tra la S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro, il Comune di Sansepolcro e ACF Fiorentina, la squadra femminile gigliata sarà ospitata nella prima fase del ritiro dalle strutture sportive della città.



Il raduno prenderà il via il 17 luglio, con un programma di allenamenti e attività che coinvolgeranno anche la realtà locale. Le sedute di allenamento saranno aperte al pubblico e comunicate tramite i canali ufficiali del club, così da poter permettere ai tifosi di entrare in contatto con la Squadra Femminile. La squadra di Mister Pinones Arce proseguirà la preparazione in loco fino al 27 luglio, per poi spostarsi al Rocco B.Commisso Viola Park.

Questa partnership tra il club, il Comune di Sansepolcro e la S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro è un punto da cui la società viola intende ripartire per dare slancio al Settore Femminile del Club e per raggiungere gli obiettivi prefissati. La volontà della dirigenza è stata quella di trovare uno spazio in cui la squadra potesse allenarsi con i migliori standard possibili, così da affrontare al meglio le sfide in arrivo nella prossima stagione.

La sinergia tra il club e il Comune di Sansepolcro è stata immediata e rinnova un’unione nata in passato dall’amore per il calcio e per i colori viola. La città Sansepolcro abbraccerà questa estate anche la Squadra Femminile offrendo la possibilità ai propri cittadini di conoscere da vicino una squadra professionistica di Serie A. Un’occasione anche per tante bambine per avvicinarsi al calcio e allo sport in generale, in attesa ovviamente di vederle numerose allo Stadio Curva Fiesole a tifare per la Fiorentina durante la stagione.



A coronare il legame di amicizia tra il club gigliato e il Comune di Sansepolcro è stato l’impegno della S.S.D. Vivi Altotevere Sansepolcro, che ha messo a disposizione della squadra femminile le proprie strutture. La società sportiva, di casa allo Stadio Buitoni, è una realtà storica del panorama calcistico toscano, affondando le proprie radici nel mondo del pallone fin dal 1921. Grazie alla disponibilità dimostrata dalla dirigenza del club biturgense, campi da gioco, palestra e quanto necessario alla preparazione viola saranno il punto di partenza per lo staff gigliato.

Il soggiorno, inoltre, sarà arricchito da un calendario di appuntamenti e iniziative, per rendere speciale l’esperienza dei tifosi che vorranno passare a conoscere e osservare la squadra al lavoro, avvicinando al mondo del pallone femminile anche tanti nuovi appassionati. Ulteriori dettagli saranno pubblicati più avanti sui canali ufficiali del club.

Il commento del Direttore Generale ACF Fiorentina Alessandro Ferrari

“Sono molto soddisfatto di questa partnership che permetterà alla Squadra Femminile di iniziare al meglio la nuova stagione. Desidero ringraziare il Comune di Sansepolcro e la Vivi Altotevere Sansepolcro per la pronta disponibilità dimostrata fin dall’inizio. Quando abbiamo discusso internamente la proposta di dare il via al ritiro femminile in una location alternativa al nostro centro sportivo, abbiamo pensato subito alla realtà biturgense.

L’eccellenza delle loro strutture è stata accompagnata da un’immediata apertura e disponibilità che ci ha subito convinto. Oltre ad essere un centro cittadino dove è forte la presenza di tifosi viola, la squadra potrà svolgere un periodo di coesione per compattare sia il lato sportivo che quello del gruppo di lavoro. Invito tutti i tifosi, gli appassionati o anche solo i curiosi ad avvicinarsi agli allenamenti per constatare di persona l’impegno che queste ragazze mettono in campo per onorare la maglia viola.

Il calcio femminile ha bisogno in primis di tifosi e il nostro impegno ad essere un ponte tra la squadra e il popolo viola passa anche da questi momenti, fortemente voluti dalla Famiglia Commisso il cui impegno per le Women cresce anno dopo anno”.

“E’ per noi un onore e un grande piacere” dichiara il sindaco di Sansepolcro Fabrizio Innocenti “ospitare la Fiorentina femminile nei nostri impianti per la preparazione in vista degli impegni della prossima stagione. Un club che, nato da poco, ha già saputo imporsi nel panorama calcistico nazionale avendo in bacheca uno scudetto, due Coppa Italia, una supercoppa. Club espressione della nostra Toscana, che vanta tantissimi sostenitori dei colori viola, compreso il sottoscritto. I nostri impianti e l’intera nostra realtà sono felici di accogliere dirigenti, tecnici e giocatrici della Fiorentina, rendendo il loro soggiorno a Sansepolcro ricco di opportunità anche per conoscere il Borgo e le sue molteplici bellezze”.



Elisa Boncompagni, Presidente del Vivi Altotevere Sansepolcro: “Siamo molto felici di mettere lo Stadio Buitoni a disposizione della ACF Fiorentina Women per il periodo di preparazione estiva. Per il Vivi Altotevere Sansepolcro è un’occasione importante di incontro, confronto e crescita, nata da un’idea che ha preso forma passo dopo passo grazie al lavoro e alla disponibilità di tante persone del nostro club. Accogliere a Sansepolcro atlete, tecnici e professionisti di questo livello rappresenta un valore non solo per la nostra società, ma per tutta la comunità sportiva del territorio. Crediamo che vedere da vicino il lavoro di una realtà professionistica possa essere uno stimolo prezioso per tecnici, dirigenti, ragazzi e ragazze delle nostre società. Saranno giorni intensi, ma siamo certi che lasceranno un bel ricordo e un’esperienza positiva per tutti”.