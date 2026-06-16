Ufficiale Fiorentina Femminile, Sofie Bredgaard rinnova fino al 2028: "Vedo potenziale in questo club"

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Arrivano notizie importanti per quanto riguarda la Fiorentina Femminile. Come comunicato infatti ufficialmente dal club viola sul proprio sito, la centrocampista danese, Sofie Bredgaard, ha rinnovato il proprio contratto con la Fiorentina fino al 2028. Questa la nota ufficiale con le parole della giocatrice:

"ACF Fiorentina è lieta di comunicare di aver rinnovato l’accordo con la calciatrice Sofie Bredgaard fino al 30 Giugno 2028. La centrocampista della Nazionale Danese, a Firenze dal 2024, si è resa protagonista in questa stagione, trascinando la squadra a suon di gol. La sua carriera proseguirà con il Viola del nostro club. "Sono molto felice e orgogliosa di rinnovare il mio contratto con la Fiorentina" ha commentato la giocatrice "Voglio ringraziare la Famiglia Commisso e la dirigenza per aver creduto in me e nelle mie capacità. Sento davvero che questo è il posto giusto per me e sono certa che insieme potremo crescere ancora molto. Vedo molto potenziale in questo club e adesso dobbiamo solo dimostrarlo. Sono sicura che lo faremo. Firenze, la Fiorentina, il Rocco B.Commisso Viola Park e tutte le persone che lavorano nel club sono diventate davvero speciali per me." Avanti insieme Sofie!!".