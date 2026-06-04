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Bettineschi verso il rinnovo fino al 2027. Bonfantini in uscita ma potrebbe restare in Italia
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Si muove il mercato della Fiorentina femminile che a breve potrebbe annunciare un nuovo rinnovo di contratto, in questo caso Giorgia Bettineschi, terzo portiere della squadra di Pinones Arce verso la permanenza fino al 2027.
Bonfantini verso l'addio alla Fiorentina
Resta in uscita invece Agnese Bonfantini, che dopo le voci in inverno che la vedevano pronta a lasciare Firenze salvo restare fino al termine della stagione, ora potrebbe realmente cambiare maglia per restare però nel nostro campionato. L'attaccante, dopo il riscatto arrivato nell'estate scorsa, ha un accordo con il club di Commisso fino al 2027, dunque se dovesse lasciare il Viola Park, la Fiorentina comunque potrebbe incassare qualcosa da poter reinvestire sul mercato in entrata.
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Giornalista e storica colonna di FirenzeViola.it. Dopo anni di esperienza radiofonica è tra le voci di Radio FirenzeViola, dove conduce e cura “Chi si compra?”, trasmissione dedicata al calciomercato e all’attualità della Fiorentina.
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