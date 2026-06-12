Traguardo storico per Pompignoli: l'allenatrice viola ottiene la lode a Coverciano
Matilde Pompignoli, assistente allenatrice della Primavera femminile della Fiorentina, ha concluso con il massimo dei voti e la lode il corso UEFA A di Coverciano, diventando la prima donna a raggiungere questo traguardo ed entrando così di fatto nella storia. Il tutto è stato ufficializzato dal Settore Tecnico della Figc. Da sottolineare come prima di questa occasione la lode era stata assegnata soltanto a due tecnici uomini, Gabriele Gervasi e Ivano Rossi.
L'allenatrice, visibilmente emozionata, ha poi dichiarato in merito al bellissimo traguardo raggiunto: "È stata un'esperienza molto formativa. Spero che questo risultato dimostri ancora una volta come le donne possano avere il loro posto nel mondo del calcio. Mi piacerebbe lavorare anche con altre donne. Spero che questo sia solo l'inizio di un bellissimo viaggio"".
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