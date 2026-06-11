Ufficiale
Fiorentina Femminile, Emma Tomassoni firma il primo contratto da professionista
FirenzeViola.it
Novità in arrivo per quanto riguarda la Fiorentina Femminile allenata da Pinones Arce. Come infatti riportato ufficialmente sul sito del club viola, la calciatrice Emma Tomassoni, ha firmato oggi il suo primo contratto da professionista. Questa la nota:
"ACF Fiorentina è lieta di comunicare che la calciatrice Emma Tomassoni ha firmato il suo primo contratto da professionista con la società viola. La Jesina classe 2007, già aggregata spesso alla Prima Squadra, vanta già un debutto tra le grandi in Serie A Women a gennaio in occasione di Lazio-Fiorentina.
Il difensore ha firmato un contratto con il club fino al 30 Giugno 2028. Congratulazioni Emma!"
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