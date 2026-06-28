Zaniolo-Udinese, accordo ancora lontano: la Juve monitora la situazione

vedi letture

La trattativa tra l'Udinese e Nicolò Zaniolo è ancora lontana dalla fumata bianca. Come confermato anche dalle recenti dichiarazioni dell'agente Claudio Vigorelli, manca ancora l'intesa sull'ingaggio e il club friulano, che si ritroverà il 6 luglio agli ordini di Kosta Runjaic, potrebbe presto trovarsi a gestire una situazione delicata.

Intanto osserva con attenzione la Juventus. Secondo Tuttosport, i bianconeri temono infatti di vedere sfumare la pista che porta a Brahim Diaz, il cui futuro al Real Madrid potrebbe essere favorito dalla permanenza di Nico Paz al Como. Per questo motivo la dirigenza juventina si è già mossa sondando il terreno per Zaniolo, individuato come possibile alternativa per rinforzare la trequarti.

La Juve avrebbe già avuto un primo contatto con Vigorelli per verificare la disponibilità del giocatore al trasferimento, pur essendo consapevole che un eventuale affondo dovrà passare da una trattativa con l'Udinese. Il rischio, però, è che intorno al classe 1999 possa svilupparsi una vera e propria asta, con una valutazione di partenza fissata intorno ai 15 milioni di euro.

Sul giocatore restano interessati anche Milan e Como, mentre la Lazio appare più defilata, soprattutto per motivi legati al contesto ambientale. Dal canto suo, Zaniolo continuerebbe a privilegiare una destinazione in Serie A e non escluderebbe neppure la permanenza a Udine, qualora venisse trovato un accordo sul piano economico.