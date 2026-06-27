Simeone e il Torino avanti insieme: il cholito elemento chiave per i granata

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Il Torino costruisce le proprie basi per la prossima stagione partendo da una certezza ben definita, Giovanni Simeone. L’attaccante argentino, ex Fiorentina tra le altre squadre, è al centro dei piani granata e, come riportato da Tuttomercatoweb.com, proseguirà la sua carriera in granata. Nei giorni scorsi, a Milano, si è tenuto un confronto tra il presidente Urbano Cairo, il direttore sportivo Gianluca Petrachi e l’entourage del giocatore, durante il quale il club ha ribadito quanto il “Cholito” sia considerato un elemento fondamentale del progetto tecnico.

Una posizione che non sembra essere stata influenzata dall’arrivo di Ignazio Abate sulla panchina, con la società intenzionata a ripartire proprio dall’attaccante. Simeone, legato al Torino da un contratto valido fino al 30 giugno 2028, ha a sua volta espresso la volontà di continuare la sua esperienza in granata, confermando così un’intesa che appare solida anche per il futuro.