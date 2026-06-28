Miretti apre alla Fiorentina: la richiesta della Juventus e quella per Thorstvedt

vedi letture

Anche il centrocampo resta uno dei reparti destinati a cambiare volto nel corso dell'estate. Secondo il Corriere dello Sport-Stadio, la Fiorentina dovrà prima sfoltire la rosa, liberandosi di alcuni esuberi, per poi affondare il colpo sui profili individuati dalla dirigenza. Tra le priorità c'è Fabio Miretti, centrocampista classe 2003 della Juventus, ormai ai margini del progetto tecnico bianconero. Il giocatore avrebbe già dato il proprio gradimento al trasferimento in viola, ma resta da trovare l'intesa tra i club: la Juventus continua infatti a chiedere almeno 14 milioni di euro per il cartellino e non sembra intenzionata a fare sconti. Il Bologna, altra società interessata, non sarebbe disposto a spingersi fino a quella cifra, lasciando così spazio alla Fiorentina.

Thorstvedt resta nel mirino

Miretti è considerato un centrocampista moderno, capace di ricoprire più ruoli in mediana grazie alla sua qualità tecnica, alla visione di gioco e agli inserimenti offensivi. Oltre al talento juventino, resta vivo anche l'interesse per Kristian Thorstvedt. Il norvegese avrebbe ribadito al Sassuolo la volontà di cambiare squadra e, secondo il quotidiano, avrebbe già raggiunto una bozza d'intesa con la Fiorentina. Al momento, però, la trattativa è bloccata: il grave infortunio rimediato da Ismaël Koné durante il Mondiale ha modificato i piani del club emiliano, che non ha ancora dato il via libera alla cessione del classe 1999. Nonostante il contratto in scadenza tra un anno, il Sassuolo continua a valutare Thorstvedt almeno 15 milioni di euro, motivo per cui servirà ancora pazienza prima di capire se l'operazione potrà realmente decollare.