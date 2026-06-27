Vlahovic dice no ad Italiano e al Besiktas: Dusan aspetta un top club europeo

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Dusan Vlahovic continua a non aprire a destinazioni considerate secondarie, respingendo anche le recenti avances provenienti dalla Turchia. L’ex attaccante della Fiorentina, dopo lo stallo sul rinnovo con la Juventus, resta infatti fermo nella sua posizione: la priorità è approdare in un top club europeo. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, il serbo non avrebbe preso in considerazione l’ipotesi di un trasferimento al Besiktas, nonostante l’interesse del club e la richiesta esplicita di Vincenzo Italiano, suo ex allenatore ai tempi di Firenze che lo avrebbe individuato come obiettivo principale per rinforzare il reparto offensivo.

L'orizzonte del serbo resta quindi legato ai principali campionati europei — Spagna, Inghilterra, Francia, Germania o Italia — con l’idea di attendere un progetto ritenuto all’altezza. Non è comunque esclusa una permanenza alla Juventus, ma solo a fronte di un’intesa economica rivista al rialzo rispetto alle attuali proposte. Le condizioni restano infatti complesse: oltre a un ingaggio da circa 8 milioni di euro annui, pesano anche un bonus alla firma vicino ai 15 milioni e le commissioni legate all’entourage, elementi che rendono l’operazione tutt’altro che semplice.