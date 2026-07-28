Watford-Fiorentina sarà anche la partita di Bove: ecco come si prepara l'ex viola

vedi letture

L'amichevole di domani contro il Watford sarà l'occasione per incrociare Edoardo Bove, giocatore che è rimasto caro a tutti i tifosi della Fiorentina ovviamente non solo per il suo rendimento in campo ma anche per l'episodio che lo ha visto protagonista a margine della sfida contro l'Inter.

Il club inglese oggi ha pubblicato alcune immagini degli allenamenti della squadra di Dionisi con Bove in primo piano proprio mentre si prepara in vista del confronto con alcuni dei suoi ex compagni e comunque con l'ultima maglia indossata in Italia prima del malore che lo ha costretto a ripartire dall'Inghilterra. Ecco le foto: