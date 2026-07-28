Watford-Fiorentina sarà anche la partita di Bove: ecco come si prepara l'ex viola
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L'amichevole di domani contro il Watford sarà l'occasione per incrociare Edoardo Bove, giocatore che è rimasto caro a tutti i tifosi della Fiorentina ovviamente non solo per il suo rendimento in campo ma anche per l'episodio che lo ha visto protagonista a margine della sfida contro l'Inter.
Il club inglese oggi ha pubblicato alcune immagini degli allenamenti della squadra di Dionisi con Bove in primo piano proprio mentre si prepara in vista del confronto con alcuni dei suoi ex compagni e comunque con l'ultima maglia indossata in Italia prima del malore che lo ha costretto a ripartire dall'Inghilterra. Ecco le foto:
Prep underway for Fiorentina 🟣⚜️ pic.twitter.com/GCOQeeekeY— Watford Football Club (@WatfordFC) July 28, 2026
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Ex viola
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Copertina
Mario TeneraniJoao Mario sempre più vicino. Mastantuono pista difficile. Il Como prepara 40 milioni per Kean. Comuzzo: Torino all'assalto
Luca CalamaiAtta uno spettacolo. Dodò con la valigia pronta. Paratici che vuol fare con Kean? Servono presto esterni d’attacco; meglio Solomon di Cancellieri, meglio Bakayoko di Mastantuono
Niccolò SantiViola in ritardo sugli esterni: da Soulé ad Alajbegovic, cifre fuori budget. Kean cerca una sistemazione, sondato Pellegrino. Joao Mario a un passo, Valdepenas non è in dubbio. Ancora quindici esuberi da piazzare
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