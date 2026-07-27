Due ex viola a Istanbul? Italiano chiama Salah, contatti confermati col Besiktas

vedi letture

Potrebbe nascere dall'asse di due ex Fiorentina uno dei colpi più clamorosi di questa sessione di mercato. Vincenzo Italiano, oggi allenatore del Besiktas dopo l'esperienza sulla panchina viola e quella successiva al Bologna, starebbe infatti provando a convincere Mohamed Salah, ex leggenda del Liverpool, passato da Firenze nella stagione 2014-15, a trasferirsi in Turchia.

A rivelarlo è stato lo stesso tecnico ai microfoni di 365scores.com. Italiano ha spiegato di essere in contatto con la stella egiziana e di aver avuto anche una videochiamata via Zoom con il giocatore per illustrargli il progetto del club di Istanbul. Un incontro che lascia aperta una porta alla trattativa, anche se l'allenatore non ha voluto sbilanciarsi oltre: «Al momento non posso rivelare ulteriori dettagli. Abbiamo illustrato il nostro progetto e vedremo cosa succederà nei prossimi giorni».

Salah, oggi 34enne, ha appena concluso la sua lunga e vincente avventura al Liverpool, durata nove stagioni e impreziosita da numerosi trofei, tra cui una Premier League e la Champions League conquistata nel 2019. Nei giorni scorsi anche il suo agente, Ramy Abbas, aveva fatto intendere che novità sul futuro dell'attaccante sarebbero arrivate a breve. Adesso il Besiktas sogna il grande colpo e Italiano prova a giocare un ruolo da protagonista nella corsa all'ex talento viola.