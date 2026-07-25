Sassuolo, Aquilani: "Sono motivato. Berardi? Sarà fondamentale"

vedi letture

Alberto Aquilani, nuovo tecnico del Sassuolo, ha parlato a SportMediaset della nuova avventura in neroverde: “Per me è arrivata questa occasione, sono contento e motivato e spero di fare un buon lavoro".

Che Sassuolo ha trovato?

"Ho trovato un gruppo di calciatori molto attenti, molto curiosi, mi sta impressionando".

A quale suo allenatore del passato si ispira?

"Il fatto di essere allenato da grandi tecnici in grandi squadre ti mette alla prova con proposte diverse ogni giorno, con attenzioni ai particolari diverse, io ho messo nel bagaglio tutto e cercato di tirare fuori qualcosa mettendolo dentro la mia idea".

Che idea si è fatto di Berardi?

"Un calciatore importante, lo conosco da anni, sarà una pedina fondamentale di questa squadra. Sta recuperando da un acciacco, vogliamo averlo a pieno regime e godercelo a lungo".